Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Microsoft

Aktien in diesem Artikel Microsoft 302,85 EUR

-0,59% Charts

News

Analysen

Die Microsoft-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 0,7 Prozent auf 302,05 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 301,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 301,05 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.144 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 304,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,96 Prozent. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 30,97 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 334,50 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 52.857,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49.360,00 USD umgesetzt.

Am 27.07.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft und Cyberdienste warnen vor chinesischer Hacker-Kampagne - Microsoft-Aktie höher

OpenAI-Chef Altman: Künstliche Intelligenz sollte reguliert werden

So unterschiedlich bewerten die großen Tech-Unternehmen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com