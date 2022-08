Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag in Grün

Um 09:22 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 279,15 EUR. Bei 279,15 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 278,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.696 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,14 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 231,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 20,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,25 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 26.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51.865,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.152,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 10,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bei Tesla aufgestockt: Diese US-Werte befinden sich im zweiten Quartal im Credit Suisse-Depot

Für Ihr Depot: Die Aktien-Favoriten der besten Investmentprofis

NVIDIA-Aktie: NVIDIAs CEO Huang enttäuscht - Droht der Chip-Crash?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com