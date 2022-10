Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Microsoft

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 5,9 Prozent im Minus bei 235,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 235,45 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 236,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.726 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 24,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 226,75 EUR. Mit Abgaben von 3,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 334,38 USD je Microsoft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46.152,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 51.865,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com