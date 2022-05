Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 252,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 252,50 EUR. Bei 248,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 24.882 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 310,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 18,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 200,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.06.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 26,02 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 369,71 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 26.04.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49.360,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com