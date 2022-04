Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 273,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 271,60 EUR. Bei 272,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 37.804 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 195,24 EUR am 20.05.2021. Abschläge von 39,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 369,71 USD angegeben.

Am 26.04.2022 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,22 USD, nach 2,03 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49.360,00 USD – ein Plus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 43.076,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 21.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 10,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

