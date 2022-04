Microsoft Aktie News: Microsoft verteuert sich am Vormittag kräftig

Die Microsoft-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 07:32 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 268,35 EUR.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 195,60 EUR. Mit Abgaben von 37,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 369,71 USD aus.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49.360,00 USD – ein Plus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 43.076,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,80 USD fest.

