Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Microsoft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 390,74 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 390,74 USD. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 387,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 391,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 712.863 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 468,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,53 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 480,00 USD aus.

Am 29.01.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,95 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 69,63 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 17,58 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Kompromissloser Unternehmensjäger und Philanthrop: So wurde Carl Icahn zu einem der größten Investoren unserer Zeit

Microsoft-Aktie gewinnt: Fähigkeiten von KI-Software Copilot erweitert

Rally in Sicht? Cardano-Gründer Hoskinsons Prognose für Bitcoin und die Magnificent 7