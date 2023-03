Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag im Aufwind

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 279,95 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 280,52 USD. Mit einem Wert von 279,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.989.711 Microsoft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 315,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 11,39 Prozent zulegen. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 31,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 300,13 USD.

Am 24.01.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 52.747,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 51.728,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,31 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

