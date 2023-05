Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Microsoft 313,30 EUR

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 334,05 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 333,40 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 324,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.630.633 Microsoft-Aktien.

Am 26.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 333,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 213,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 36,11 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 336,38 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.857,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 49.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

