Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 01:59 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 334,05 USD zu. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 333,40 USD an. Bei 324,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 36.630.633 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 333,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 56,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 336,38 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 25.04.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 52.857,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 49.360,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

So unterschiedlich bewerten die großen Tech-Unternehmen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

NASDAQ-Titel Microsoft und Cyberdienste warnen vor chinesischer Hacker-Kampagne - Microsoft-Aktie höher

