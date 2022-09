Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 246,70 EUR. Bei 246,65 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 247,25 EUR. Zuletzt wechselten 524 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 20,59 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,85 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 6,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 347,50 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51.865,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 46.152,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,13 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

