Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 514,77 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 514,77 USD zu. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 515,76 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 511,21 USD. Bisher wurden heute 718.876 Microsoft-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 49,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,49 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 606,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.07.2025. In Sachen EPS wurden 3,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 76,44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 64,73 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 15,53 USD im Jahr 2026 aus.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
