Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag höher

Um 16:07 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 283,02 USD. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 284,46 USD. Bei 284,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.046.444 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 315,94 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,42 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,13 USD an.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,31 USD je Microsoft-Aktie.

