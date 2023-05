Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Microsoft 313,80 EUR

Die Aktie legte um 11:58 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 336,40 USD zu. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108.568 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (333,40 USD) erklomm das Papier am 27.05.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 0,90 Prozent niedriger. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 336,38 USD an.

Am 25.04.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,22 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 52.857,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 49.360,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,61 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

