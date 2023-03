Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagvormittag gefragt

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 261,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 261,55 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.245 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 289,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 9,89 Prozent niedriger. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,20 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,13 USD aus.

Microsoft gewährte am 24.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,31 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

