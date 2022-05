Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag in Rot

Die Aktie verlor um 31.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 252,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 251,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.514 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 18,61 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 200,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,27 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 369,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 26.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 1,95 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49.360,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.706,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Microsoft am 21.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,80 USD je Aktie belaufen.

