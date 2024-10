MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy zieht am Nachmittag an

MicroStrategy im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MicroStrategy. Die MicroStrategy-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 195,00 USD.

Die MicroStrategy-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 195,00 USD. Die MicroStrategy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 200,50 USD aus. Bei 200,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 566.943 MicroStrategy-Aktien den Besitzer.

Bei 227,15 USD markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MicroStrategy-Aktie derzeit noch 16,49 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,13 USD. Dieser Wert wurde am 18.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 83,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.08.2024 lud MicroStrategy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MicroStrategy ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MicroStrategy mit einem Umsatz von insgesamt 111,44 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,44 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte MicroStrategy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,032 USD je MicroStrategy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MicroStrategy-Aktie

MicroStrategy-Aktie trotz Bitcoin-Anstieg in Rot

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus