MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Mittwochnachmittag in Rot

Die Aktie von MicroStrategy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MicroStrategy gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 380,45 USD abwärts.

Das Papier von MicroStrategy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 380,45 USD ab. Die MicroStrategy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 378,58 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 384,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 715.847 MicroStrategy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der aktuelle Kurs der MicroStrategy-Aktie ist somit 42,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 43,89 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die MicroStrategy-Aktie mit einem Verlust von 88,46 Prozent wieder erreichen.

Am 30.10.2024 legte MicroStrategy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,72 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,01 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat MicroStrategy mit einem Umsatz von insgesamt 116,07 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,34 Prozent verringert.

Am 04.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von MicroStrategy veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte MicroStrategy im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,486 USD einfahren.

