Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Mit dem Dow Jones ging es letztendlich abwärts.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 1,04 Prozent schwächer bei 38.585,19 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,221 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,054 Prozent auf 38.968,77 Punkte an der Kurstafel, nach 38.989,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38.457,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38.906,98 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 05.02.2024, einen Wert von 38.380,12 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 05.12.2023, den Stand von 36.124,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33.390,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39.282,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (+ 1,37 Prozent auf 92,69 USD), Walmart (+ 1,25 Prozent auf 60,04 USD), JPMorgan Chase (+ 1,00 Prozent auf 188,55 USD), McDonalds (+ 0,55 Prozent auf 292,54 USD) und Chevron (+ 0,48 Prozent auf 149,59 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Intel (-5,37 Prozent auf 43,16 USD), Salesforce (-5,05 Prozent auf 298,75 USD), Microsoft (-2,96 Prozent auf 402,65 USD), Apple (-2,84 Prozent auf 170,12 USD) und Amazon (-1,95 Prozent auf 174,12 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 28.598.275 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,847 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

