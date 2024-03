'Super Tuesday' in USA: Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Redcare Pharmacy geht von etwas langsameren Wachstum aus - zwei Gründer gehen

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Montag zurückhaltend. Der DAX begann den Montagshandel marginal fester und auch im Verlauf in der Nähe seines Schlusskurses vom Freitag, allerdings mit leicht negativer Tendenz. Letztlich ging das deutsche Börsenbarometer 0,11 Prozent niedriger bei 17.716,17 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX notierte zum Start leicht im Plus. Im Anschluss konnte er sich nach oben absetzen. Er verließ das Geschäft 0,3 Prozent höher bei 3.439,56 Zählern. "Zu Beginn der neuen Handelswoche lautet die entscheidende Frage einmal mehr: Wie lange kann diese Rally noch laufen?", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das Börsengeschehen gegenüber dpa-AFX. Nach der Rekordserie der vergangenen Woche legte das Börsenbarometer heute eine Verschnaufpause ein. Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, ergänzte: "Noch vermittelt der DAX den Eindruck, als könne ihn nichts aus der Bahn werfen." Impulse könnten jedoch im Laufe der Woche folgen, darunter eine Rede des US-Notenbankpräsidenten vor dem US-Kongress, der anstehende Volkskongress in China sowie die US-Arbeitsmarktdaten für Februar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen waren im Montagshandel Pluszeichen zu sehen. Der EURO STOXX 50 bewegte sich zum Handelsstart leicht nach oben. Im weiteren Verlauf waren kleine Gewinne zu sehen. Letztlich ging es 0,34 Prozent auf 4.911,47 Punkte aufwärts. "An den Aktienmärken sieht das nach einem ganz normalen Konsolidierungstag aus", so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Er betonte, dass trotz möglicher Anzeichen einer Abschwächung der Konjunktur in den USA, die Märkte bereits auf einen bevorstehenden Aufschwung sowie auf mögliche Leitzinssenkungen setzten. Mit dem bevorstehenden großen Verfall an den Terminbörsen am 15. März sei zu erwarten, dass die Aktien ihre Kursgewinne zumindest verteidigen können, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken