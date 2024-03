Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

Rohstoffe im Fokus

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,27 Prozent auf 2.120,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 2.114,50 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (23,89 US-Dollar) geht es um 0,17 Prozent auf 23,93 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (900,50 US-Dollar) geht es um -1,05 Prozent auf 891,00 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -2,12 Prozent auf 948,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 968,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (82,80 US-Dollar) geht es um -0,12 Prozent auf 82,74 US-Dollar nach unten.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,24 Prozent auf 78,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 78,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 09:14 Uhr fällt der Maispreis um -0,30 Prozent auf 4,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,18 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 08:37 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,20 Prozent niedriger bei 11,45 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 11,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,39 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,21 Prozent auf 1,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,92 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 70,01 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 10:00 Uhr bei 70,01 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net