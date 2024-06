Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus

NASDAQ Composite aktuell

Wenig verändert zeigte sich der NASDAQ Composite am Donnerstag.

Am Donnerstag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 17.173,12 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,099 Prozent stärker bei 17.204,87 Punkten in den Handel, nach 17.187,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 17.123,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 17.235,73 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,82 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Stand von 16.349,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, lag der NASDAQ Composite bei 16.031,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13.276,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16,30 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17.235,73 Punkten. Bei 14.477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 22,18 Prozent auf 0,19 USD), Radcom (+ 7,69 Prozent auf 9,94 USD), Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), 3D Systems (+ 5,53 Prozent auf 4,39 USD) und MarketAxess (+ 4,86 Prozent auf 205,97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ebix (-14,11 Prozent auf 0,40 USD), Hooker Furniture (-12,59 Prozent auf 15,28 USD), Cumulus Media A (-8,88 Prozent auf 1,95 USD), Sify (-6,27 Prozent auf 0,89 USD) und Modine Manufacturing (-5,93 Prozent auf 90,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16.680.740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

