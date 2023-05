Lufthansa-Aktie stabil: CEO nennt ITA-Profitabilität eine Voraussetzung für Komplettübernahme

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,23 EUR

"Für eine Komplettübernahme ist die Profitabilität eine Voraussetzung", sagte Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG , am Freitag während einer Analysten- und Pressekonferenz. Das dürfte aber noch dauern. Spohr nannte als Zeitraum für die Profitabilität das Jahr 2025.

Das mittelfristige Ziel sei die Komplettübernahme. Aber dazu könnte die Lufthansa nicht gezwungen werden, "denn das hängt wie gesagt von der künftigen Entwicklung von ITA ab", so der Manager. Die Deutsche Lufthansa hatte am Vortag mitgeteilt, sich mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium über den Erwerb einer Beteiligung von zunächst 41 Prozent an der Fluggesellschaft geeinigt zu haben. Damit erweitert die Lufthansa ihren Zugang zum drittgrößten Airline-Markt in Europa. Später kann der deutsche Konzern seine Beteiligung aufstocken oder die Alitalia-Nachfolgerin auch vollständig übernehmen.

Der Konzern erwirbt den Anteil von 41 Prozent im Wege einer Kapitalerhöhung bei den Italienern, wie die Lufthansa Group mitteilte. Die investierten Mittel in Höhe von 325 Millionen Euro fließen ITA Airways direkt zu und werden aus liquiden Mitteln aufgebracht. Das Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in Rom hat sich verpflichtet, weitere 250 Millionen Euro in das Unternehmen einzubringen.

Via XETRA steigt die Lufthansa-Aktie um minimale 0,04 Prozent auf 9,24 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

