Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt mittags

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite zeigt sich am dritten Tag der Woche wenig verändert.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,13 Prozent leichter bei 18.291,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,097 Prozent stärker bei 18.333,29 Punkten in den Handel, nach 18.315,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18.343,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.214,96 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0,733 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 16.09.2024, einen Stand von 17.592,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18.509,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13.567,98 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 23,88 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18.671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.477,57 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell American Superconductor (+ 13,69 Prozent auf 26,46 USD), AXT (+ 8,79 Prozent auf 2,60 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,10 Prozent auf 1,04 USD), Nektar Therapeutics (+ 6,20 Prozent auf 1,37 USD) und Powell Industries (+ 5,98 Prozent auf 280,36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen ASML (-5,59 Prozent auf 689,57 USD), DXP Enterprises (-4,47 Prozent auf 52,18 USD), Repligen (-4,29 Prozent auf 138,76 USD), Synopsys (-3,01 Prozent auf 502,00 USD) und Applied Materials (-2,33 Prozent auf 186,56 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.160.987 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,233 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index.

