Asiens Börsen in Rot -- NEL ASA dämmt Verluste ein -- adidas wird nach gutem Quartal optimistischer --LVMH enttäuscht Umsatzerwartungen

Die US-Märkte lieferten "eigentlich positive" Vorgaben. Der Schreck durch die vorgezogenen Zahlen von ASML am Vorabend beschränkte sich auf den US-Chip-Sektor und führte nicht zu einer breiten Marktreaktion. Die Kursgewinne in anderen US-Sektoren, wie Immobilien und Versorger, waren hauptsächlich auf sinkende Zinserwartungen zurückzuführen und nicht von einer generellen Risikoaversion geprägt.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch tiefer eröffnen.

Händler rechnen am Mittwoch mit einem verhaltenen Handel an den europäischen Börsen. Angesichts der bevorstehenden Zinssenkung der EZB und den dazu erwarteten Aussagen sehen Marktteilnehmer wenig Anlass, aktiv zu werden. Der Handelstag dürfte sich daher vor allem auf Positionsmanagement beschränken, da wichtige Konjunkturdaten fehlen, abgesehen von den britischen Inflationszahlen .

Der EURO STOXX 50 dürfte zum Handelsbeginn am Mittwoch leichte Verluste verbuchen.

Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag nach unten.

Der Dow Jones startete nocht fester in den Tag und vermochte es kurz darauf gar ein neues Rekordhoch aufzustellen. Anschließend fiel er jedoch in die Verlustzone zurück, wo er den Handel schließlich 0,75 Prozent niedriger bei 42.740,62 Punkten beendete.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete derweil minimal höher, gab im Anschluss jedoch ebenso ab. Er ging 1,01 Prozent schwächer bei 18.315,59 Stellen aus dem Geschäft.

Im Anlegerfokus blieb die Berichtssaison der US-Unternehmen, die bereits an Schwung aufnahm und bereits einige Impulse gab. So hatten bereits vorbörslich Goldman Sachs, die Bank of America und die Citigroup Zahlen vorgelegt. Boeing sorgte derweil mit der Meldung für Aufsehen, eine milliardenschwere Kapitalerhöhung durchführen zu wollen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken