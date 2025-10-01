DAX24.084 +0,9%Est505.577 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.653 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Aktie im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Mittwochnachmittag kräftig

01.10.25 16:10 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Mittwochnachmittag kräftig

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 27,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
23,44 EUR 2,41 EUR 11,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 27,20 USD nach oben. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,38 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 699.424 Moderna-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,50 USD) erklomm das Papier am 02.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 59,70 Prozent niedriger. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Abschläge von 14,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2025. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken

In eigener Sache

Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen