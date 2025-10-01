Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Mittwochnachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 27,20 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 27,20 USD nach oben. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,38 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 699.424 Moderna-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,50 USD) erklomm das Papier am 02.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 59,70 Prozent niedriger. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Abschläge von 14,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2025. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD je Moderna-Aktie.

