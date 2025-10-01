Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna springt am Abend an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 27,59 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,8 Prozent auf 27,59 USD. Bei 28,35 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 3.360.064 Stück.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 144,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,06 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,596 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken