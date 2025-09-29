Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Dienstagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 24,84 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 24,84 USD. Die Moderna-Aktie sank bis auf 24,76 USD. Bei 25,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 340.340 Stück.
Bei einem Wert von 67,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 63,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,00 USD aus.
Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 142,00 Mio. USD – eine Minderung von 41,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 241,00 Mio. USD eingefahren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 30.10.2025 gerechnet.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,596 USD je Moderna-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Moderna Inc
Analysen zu Moderna Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|23.10.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|17.02.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
