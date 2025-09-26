DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.286 -0,1%Nas22.578 -0,1%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Dienstagabend

30.09.25 20:25 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Dienstagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 25,52 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 25,52 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 25,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 1.281.744 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,94 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 62,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 10,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 142,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 241,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --9,596 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

