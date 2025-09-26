Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Dienstagabend

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 25,52 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 25,52 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 25,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 1.281.744 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,94 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 62,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 10,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 142,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 241,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --9,596 USD je Moderna-Aktie.

