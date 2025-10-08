DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.022 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktienkurs aktuell

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Mittwochabend freundlich

08.10.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 28,37 USD.

Moderna Inc
24,48 EUR 1,30 EUR 5,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Moderna konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 28,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 29,45 USD. Bei 27,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.983.260 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 59,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 110,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 22,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 42,00 USD.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD im Vergleich zu 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

