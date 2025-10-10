Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Moderna am Abend ins Minus

Moderna im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 26,59 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 26,59 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 26,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.515.183 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 59,73 USD markierte der Titel am 12.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 124,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,92 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 01.08.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -9,596 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

