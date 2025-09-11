Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit kräftigen Verlusten

So entwickelt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 7,4 Prozent auf 23,50 USD nach.

Die Moderna-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 23,50 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 23,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,14 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.263.474 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,36 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 220,68 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,47 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2025. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,654 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

