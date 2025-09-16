Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 24,66 USD.
Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 24,66 USD. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,39 USD nach. Bei 24,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 357.863 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 75,36 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 205,60 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,16 USD am 16.05.2025. Mit Abgaben von 6,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 42,00 USD.
Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -9,654 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Analysen zu Moderna Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
