Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Minusbereich

Moderna im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 24,66 USD.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 24,66 USD. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,39 USD nach. Bei 24,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 357.863 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 75,36 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 205,60 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,16 USD am 16.05.2025. Mit Abgaben von 6,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 42,00 USD.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -9,654 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren