Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Profil
Blick auf Moderna-Kurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

26.09.25 16:10 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 24,48 USD ab.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 24,48 USD. Bei 24,47 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,51 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 246.108 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 177,53 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 23,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 5,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

