Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
20.10.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,2 Prozent auf 27,11 USD zu.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 27,11 USD. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 27,25 USD zu. Bei 26,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 319.168 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 57,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,59 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,570 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

