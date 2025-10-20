DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.019 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.362 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
So bewegt sich Moderna

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Montagabend stark

20.10.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Montagabend stark

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,5 Prozent im Plus bei 27,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
23,68 EUR 0,77 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,5 Prozent auf 27,70 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,11 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,41 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.736.968 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 108,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 16,41 Prozent Luft nach unten.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Am 01.08.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,570 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen