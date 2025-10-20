Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Montagabend stark

So bewegt sich Moderna

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,5 Prozent im Plus bei 27,70 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,5 Prozent auf 27,70 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,11 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,41 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.736.968 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 108,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 16,41 Prozent Luft nach unten.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Am 01.08.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,570 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

