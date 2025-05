Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 26,92 USD.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 26,92 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 26,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,87 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 696.665 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 532,80 Prozent Luft nach oben. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 16,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 67,33 USD angegeben.

Am 01.05.2025 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,08 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 108,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 167,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --10,072 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr gekostet

Moderna-Aktie gibt dennoch nach: Moderna kann Verluste eindämmen