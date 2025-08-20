Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna büßt am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 26,15 USD abwärts.
Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 26,15 USD abwärts. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 26,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.123 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2024 auf bis zu 88,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 238,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 11,45 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 USD je Moderna-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 01.08.2025 vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,677 USD je Aktie ausweisen dürften.
