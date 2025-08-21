Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 26,55 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 26,55 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 26,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 26,38 USD. Zuletzt wechselten 142.351 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2024 markierte das Papier bei 86,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 226,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 12,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,00 USD je Moderna-Aktie an.

Am 01.08.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,677 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

