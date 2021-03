Uniper will mit russischen Subventionen Kohlekraftwerke erneuern - Uniper-Aktie grün

Die dortige Tochter Unipro hat sich dazu an Russlands großem Modernisierungsprogramm beteiligt, teilte der Düsseldorfer MDAX -Konzern in seinem Geschäftsbericht mit. In den ersten beiden Auktionen wurden demnach drei Blöcke von Unipros 36 Jahre altem Gaskraftwerk Surgutskaya-2 in der Region Tumen mit einer Gesamtleistung von 2,5 Gigawatt ausgewählt. Uniper will auch an weiteren Auktionen teilnehmen, die bis 2025 regelmäßig stattfinden und zum Ziel haben, bis 2032 rund 40 Gigawatt fossil befeuerter Erzeugungskapazität - 16 Prozent der russischen Kapazität - zu erneuern. Ab 2021 will Uniper auch eine Teilnahme an einem russischen Programm zur Entwicklung von Ökostromprojekten prüfen. Insgesamt betreibt Uniper fünf fossile Kraftwerke in Russland.

Die Uniper-Aktie gewinnt im frühen XETRA-Handel 1,64 Prozent auf 29,68 Euro.

