Aktienentwicklung

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag mit stabiler Tendenz

02.09.25 16:09 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 61,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,08 EUR -0,13 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Mondelez-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 61,47 USD. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 62,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mondelez-Aktie bisher bei 61,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,58 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 254.177 Mondelez-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 76,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 13,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

DatumMeistgelesen
Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen