Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 62,17 USD.
Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 62,17 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 61,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138.234 Mondelez-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,05 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 22,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 15,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.
Mondelez gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mondelez wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2025 3,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
