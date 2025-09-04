Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochabend in Rot
Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 61,93 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,0 Prozent auf 61,93 USD. Bei 61,37 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 62,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 637.696 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,05 USD) erklomm das Papier am 11.09.2024. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 18,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 8,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 8,34 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 04.11.2025 gerechnet.
Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,03 USD je Aktie.
