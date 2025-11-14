Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verbilligt sich am Abend
Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,73 USD.
Die Mondelez-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 56,73 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Mondelez-Aktie bis auf 56,53 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 57,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 894.155 Mondelez-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,95 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 5,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,93 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,79 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. USD – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Mondelez-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mondelez
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
