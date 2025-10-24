Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich Mondelez

Die Aktie von Mondelez zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Mondelez-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 61,07 USD.

Die Mondelez-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 61,07 USD. In der Spitze gewann die Mondelez-Aktie bis auf 61,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 60,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,25 USD. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115.648 Stück gehandelt.

Bei 71,15 USD markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 14,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 13,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,93 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,79 USD aus.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 8,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Mondelez die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Mondelez-Aktie.

