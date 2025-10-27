Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 60,67 USD.
Das Papier von Mondelez befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 60,67 USD ab. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,45 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 266.863 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,98 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Mondelez-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.
In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
