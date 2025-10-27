DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.621 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.989 -2,2%
Mondelez im Blick

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Abend freundlich

27.10.25 20:23 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von Mondelez zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Mondelez konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 61,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
51,73 EUR -0,32 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 61,21 USD. Bei 61,22 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 60,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 740.016 Stück.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 13,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 11,86 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Mondelez gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,98 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Mondelez die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,02 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
