Montagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

SLI-Kursverlauf

So bewegt sich der SLI am Montag.

Um 15:41 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,17 Prozent aufwärts auf 1.859,00 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,264 Prozent fester bei 1.860,79 Punkten, nach 1.855,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1.857,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1.863,83 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 1.923,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, wurde der SLI auf 1.820,82 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1.782,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,41 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1.936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.742,94 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams (+ 6,56 Prozent auf 1,10 CHF), Sandoz (+ 1,43 Prozent auf 30,43 CHF), Zurich Insurance (+ 1,02) Prozent auf 444,40 CHF), Swiss Life (+ 0,97 Prozent auf 623,80 CHF) und Roche (+ 0,72 Prozent auf 222,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Temenos (-3,03 Prozent auf 56,00 CHF), VAT (-1,75 Prozent auf 460,50 CHF), Lindt (-1,16 Prozent auf 10.230,00 CHF), Lonza (-0,91 Prozent auf 523,00 CHF) und Logitech (-0,63 Prozent auf 72,20 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4.425.766 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 248,043 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net