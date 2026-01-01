Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nvidia sieht eine "ziemlich hohe" Nachfrage aus China nach seinen H200-Chips. "Wir haben unsere Lieferkette hochgefahren, und die H200 laufen vom Band", sagte Nvidia-CEO Jensen Huang während einer Fragerunde auf der CES in Las Vegas. Der Konzern kläre gerade die letzten Details der Lizenzierung mit der US-Regierung. Mitte Dezember hatte US-Präsident Donald Trump Nvidia die Lieferung des technisch anspruchsvolleren KI-Chips nach China erlaubt. Nvidia soll allerdings für alle H200-Verkäufe nach China eine Gebühr in Höhe von 25 Prozent der Einnahmen an die USA zahlen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +48.000 Stellen

zuvor: -32.000 Stellen

16:00 Auftragseingang Industrie Oktober

PROGNOSE: -1,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 52,2 Punkte

zuvor: 52,6 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.796,54 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.771,75 -0,2%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.695,60 +0,1%

Nikkei-225 (Tokio) 51.961,98 -1,1%

Hang-Seng (Hongk.) 26.379,98 -1,2%

Shanghai-Comp. 4.082,47 -0,0%

Kospi (Seoul) 4.551,06 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nach den teils sehr starken Aufschlägen zu Beginn der Woche werden teilweise Gewinne mitgenommen- insbesondere in Tokio. Etwas bremsend wirkt in der Region laut Marktteilnehmern eine neue Entwicklung im angespannten Verhältnis zwischen Japan und China, die vor einigen Wochen von Warnungen Japans an China ausgelöst wurden im Hinblick auf Chinas Taiwan-Politik. Nun hat Peking sofortige Kontrollen für Exporte von Gütern nach Japan verhängt, die auch für militärische Zwecke verwendet werden könnten. In Sydney bremsten neue Preisdaten. Zwar hat sich die Teuerung in Australien im November verlangsamt, die Inflationsrate liegt aber weiter über dem Ziel der Notenbank des Landes. Laut Händlern bestärkt das die Erwartung, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen in naher Zukunft unverändert lassen wird.

WALL STREET

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.462,08 +1,0% 484,90 +1,9%

S&P-500 6.944,82 +0,6% 42,77 +0,8%

NASDAQ Comp 23.547,17 +0,6% 151,35 +0,7%

NASDAQ 100 25.639,71 +0,9% 238,39 +0,6%

Umsatzdaten

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,34 Mrd 1,04 Mrd

Gewinner 1.787 1.882

Verlierer 971 882

Unverändert 77 74

Freundlich - Zinssenkungshoffnungen stützten weiter, nach am Vortag auch der von S&P Global ermittelte Service-Einkaufsmanagerindex stärker als erwartet gesunken war. Daneben herrschte weiter Optimismus im Technologiesektor, auch, nachdem Nvidia früher als erwartet schnellere KI-Chips vorgestellt hatte. Nvidia sanken dennoch um 0,5 Prozent - Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. AMD verloren 3,1 Prozent, nachdem der Chiphersteller seine neueste Generation von Mobil- und Desktop-Prozessoren vorgestellt hatte. Auch hier wurde über Gewinnmitnahmen spekuliert. Microchip Technology schnellten mit einem erhöhten Umsatzausblick um 11,6 Prozent nach oben. Steil nach oben ging es mit den Aktien einiger Hersteller von Speicherprodukten. Sandisk und Western Digital sprangen um 27,6 und 16,8 Prozent nach oben, Seagate um 14 Prozent. Beobachter verwiesen auf die Spekulation, dass sich bestehenden Angebotsengpässe noch verschärfen könnten. Um 6,9 Prozent sackten Staar Surgical ab. Der Augenheilkundespezialist Alcon wird das Unternehmen nun doch nicht übernehmen. Eli Lilly gewannen 2,2 Prozent, während Ventyx um fast 30 Prozent nach oben schossen. Einem Bericht zufolge steht Eli Lilly vor der Übernahme des Biotechnologieunternehmens für über 1 Milliarde Dollar.

US-ANLEIHEN

Die Renditen stiegen nach dem Rückgang am Vortag wieder etwas, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,18 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:38 % YTD

EUR/USD 1,1697 0,1 1,1689 1,1738 -0,2%

EUR/JPY 182,84 -0,1 183,08 183,43 -0,4%

EUR/GBP 0,8656 -0,0 0,8657 0,8658 -0,8%

GBP/USD 1,3513 0,1 1,3501 1,3557 +0,5%

USD/JPY 156,32 -0,2 156,63 156,27 -0,2%

USD/KRW 1.447,15 0,1 1.446,06 1.445,11 +0,4%

USD/CNY 7,0277 0,0 7,0245 7,0215 +0,0%

USD/CNH 6,9854 0,1 6,9808 6,9753 +0,1%

USD/HKD 7,7887 0,0 7,7878 7,7862 +0,0%

AUD/USD 0,6750 0,2 0,6740 0,6733 +0,6%

NZD/USD 0,5782 -0,1 0,5787 0,5807 +0,5%

BTC/USD 92.600,65 -0,7 93.266,50 93.302,85 +6,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte erneut leicht zu - der Dollarindex gewann 0,3 Prozent, der Euro kam auf 1,17 Dollar zurück. Hintergrund waren niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsraten aus Deutschland, die Spekulationen über möglicherweise bald steigende Zinsen in der Eurozone dämpften.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.444,24 4.494,70 -1,1% -50,46 +2,9%

Silber 78,97 81,3 -2,9% -2,33 +7,3%

Platin 1.950,31 2.097,09 -7,0% -146,78 +10,8%

Kupfer 5,97 6,01 -0,7% -0,04 +45,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold und vor allem Silber bauten die Vortagesgewinne aus. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 4.481 Dollar, Silber legte um weitere 4,8 Prozent zu. Notenbank kauften neben Gold nun auch verstärkt Silber als sichere Häfen angesichts der zunehmenden geopolitischen Risiken, hieß es.

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,26 57,13 -1,5% -0,87 -0,9%

Brent/ICE 60,00 60,70 -1,2% -0,70 -0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben im US-Handel ihre Vortagesgewinne ab, unter anderem mit Spekulationen über ein vermehrtes Ölangebot aus Venezuela. Der WTI-Preis fiel um 2 Prozent. Im asiatischen Geschäft am Mittwoch geben die Preise weiter nach, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, Venezuela werde den USA nun sanktioniertes Öl liefern, wobei er von 50 Millionen Barrel sprach.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

USA / VENEZUELA

US-Präsident Trump will sich am Freitag mit Vertretern der drei größten US-Ölkonzerne und weiteren Führungskräften der Ölbranche im Weißen Haus treffen. Dabei sollen umfangreiche Investitionen in den venezolanischen Ölsektor besprochen werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die venezolanischen Vermögenswerte von Conocophillips und Exxon waren Mitte der 2000er Jahre vom damaligen Präsidenten Hugo Chávez verstaatlicht worden.

ELI LILLY

befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb von Ventyx Biosciences für mehr als 1 Milliarde Dollar, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Ventyx hat sich auf die Entwicklung von Tabletten zur Behandlung von Entzündungskrankheiten spezialisiert.

LOCKHEED MARTIN

hat sich verpflichtet, seine Produktion von Patriot-Raketen auf etwa 2.000 Abfangraketen pro Jahr zu steigern, um der Nachfrage aus dem Pentagon gerecht zu werden. Lockheed Martin sieht sich gut aufgestellt, dieses Ziel zu erreichen, nachdem das Unternehmen die Produktion in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 60 Prozent gesteigert und im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von 620 Raketen ausgeliefert hat. Die Finanzierung der Liefervereinbarung muss noch vom US-Kongress abgesegnet werden, der bislang noch keine Mittel für einen vollen Siebenjahresvertrag bewilligt hat.

XIAOMI

hat vor dem Hintergrund eines verschärften Wettbewerbs auf dem chinesischen Automobilmarkt die neue Generation seiner Elektro-Limousine SU7 präsentiert. Das Unternehmen will eine neue Generation mit neuen Farben, verändertem Innendesign und fortschrittlicheren Fahrassistenzfunktionen auf den Markt bringen. Der Verkauf soll im April beginnen, der Preis für die Standardversion liegt bei 229.900 Yuan, was etwa 28.150 Euro entspricht.

===

