MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Aufwind

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 313,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 313,30 EUR. Bei 314,80 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 309,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.338 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (356,00 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 11,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,72 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 347,10 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

